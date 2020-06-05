Марадона поздравил с днём рождения Рауля Кастро

Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера «Химнасии и Эсгримы», поздравил с днём рождения Рауля Кастро, бывшего президента и нынешнего лидера правящей коммунистической партии Республики Куба.



«Сегодня День рождения дона Рауля Кастро, одного из родителей кубинской революции. Хочу выразить ему огромные благодарность и уважение», — написал Марадона в «Инстаграме».



Ранее стало известно, что «Химнасия» продлила контракт с Марадоной, несмотря на то что команда завершила сезон на 19-м месте. Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре 2019 года. До неё 59-летний специалист работал в мексиканском «Дорадос», «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, а также возглавлял сборную Аргентины.

«Химнасия» продлила контракт с Марадоной. По итогам сезона команда заняла 19-е место