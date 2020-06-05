НБА решила возобновить сезон, «Рубину» запретили регистрировать игроков. Главное к утру

НБА приняла решение возобновить сезон, ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков, НХЛ проведёт плей-офф без чёткой сетки и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. НБА приняла решение возобновить сезон.
2. ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков.
3. НХЛ проведёт плей-офф без чёткой сетки, соперники будут определяться по посеву.
4. Юрий Сёмин может в третий раз возглавить «Динамо» Киев.
5. Роналду, Месси и Неймар во время коронавируса заработали больше € 1 млн в «Инстаграме».
6. НБА рассчитывает начать следующий сезон 25 декабря.
7. Хоккейный клуб ЦСКА подписал контракт с главным тренером Никитиным на три года.
8. Количество замен в матчах АПЛ увеличено до пяти, количество запасных — до девяти.
9. Международная федерация плавания утвердила новый мировой рекорд россиян.
- 5 июня 2020
-
09:34
-
09:33
-
09:14
-
08:30
-
07:59
-
06:21
-
05:36
-
04:52
-
04:41
-
04:23
-
04:00
-
03:37
-
01:41
-
01:23
-
00:53
-
00:27
-
00:24
-
00:03
- 4 июня 2020
-
23:57
-
23:50
-
23:43
-
23:38
-
23:25
-
23:13
-
23:02
-
22:46
-
22:42
-
22:06
-
21:58
-
21:43
-
21:41
-
21:28
-
21:21
-
21:09
-
21:07