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НБА решила возобновить сезон, «Рубину» запретили регистрировать игроков. Главное к утру

НБА решила возобновить сезон, «Рубину» запретили регистрировать игроков. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

НБА приняла решение возобновить сезон, ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков, НХЛ проведёт плей-офф без чёткой сетки и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. НБА приняла решение возобновить сезон.

2. ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков.

3. НХЛ проведёт плей-офф без чёткой сетки, соперники будут определяться по посеву.

4. Юрий Сёмин может в третий раз возглавить «Динамо» Киев.

5. Роналду, Месси и Неймар во время коронавируса заработали больше € 1 млн в «Инстаграме».

6. НБА рассчитывает начать следующий сезон 25 декабря.

7. Хоккейный клуб ЦСКА подписал контракт с главным тренером Никитиным на три года.

8. Количество замен в матчах АПЛ увеличено до пяти, количество запасных — до девяти.

9. Международная федерация плавания утвердила новый мировой рекорд россиян.

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