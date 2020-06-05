Руководство, тренерский штаб и персонал «Спартака» провели товарищеский матч
На странице московского «Спартака» в «Инстаграме» были опубликованы фотографии с товарищеского матча, в котором приняли участие руководство, тренерский штаб и персонал клуба.
«Руководство, тренерский штаб и персонал «Спартака» так соскучились по футболу, что сами вышли на поле и сыграли товарищеский матч. А как сильно вы скучаете по любимой игре?» — сказано в сообщении.
Посмотреть фотографию можно на странице «Спартака» в "Инстаграме".
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом туре после рестарта РПЛ «Спартак» встретится с тульским «Арсеналом».
«Спартак», набрав 28 очков в 22 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, которую возглавляет «Зенит» (50).
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