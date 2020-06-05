Семак прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к Азмуну

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию об интересе к нападающему команды Сердару Азмуну со стороны итальянских клубов.



«Сейчас Азмун – игрок «Зенита». Что касается желания любого игрока перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост – самое важное, я всегда пойму игрока, если он этого захочет. Но при условии, что предложение устроит и клуб, и футболиста. Если такое случится, то мы должны подготовиться – найти ушедшему замену», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате».



Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна заинтересованы «Наполи» и «Милан». Также появлялась информация, что за 25-летним иранским футболистом следит лондонский «Арсенал».

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