«Боруссия» Д поддержала Юлиана Вайгля, пострадавшего при нападении на автобус «Бенфики»

Дортмундская «Боруссия» поддержала полузащитника «Бенфики» Юлиана Вайгля, пострадавшего при нападении на автобус португальского клуба.
«Поправляйся скорее, Юлиан!» — говорится в сообщении «шмелей» в "Твиттере".
Вайгль защищал цвета дортмундской «Боруссии» с 2015 по 2019 год. Полузащитник провёл на поле 95 матчей и стал автором 2 забитых мячей.
Немец перешёл в «Бенфику» в январе. В чемпионате Португалии Вайгль провёл 9 матчей, не записав в свой актив результативных действий.
«Бенфика», набрав 60 очков в 25 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая «Порту» (60) по дополнительным показателям.
Вчера, 4 июня, автобус с игроками «Бенфики» был закидан камнями после первого матча возобновлённого чемпионата Португалии с «Тонделой».
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