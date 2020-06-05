«Боруссия» Д поддержала Юлиана Вайгля, пострадавшего при нападении на автобус «Бенфики»

Дортмундская «Боруссия» поддержала полузащитника «Бенфики» Юлиана Вайгля, пострадавшего при нападении на автобус португальского клуба.

«Поправляйся скорее, Юлиан!» — говорится в сообщении «шмелей» в "Твиттере".

Вайгль защищал цвета дортмундской «Боруссии» с 2015 по 2019 год. Полузащитник провёл на поле 95 матчей и стал автором 2 забитых мячей.

Немец перешёл в «Бенфику» в январе. В чемпионате Португалии Вайгль провёл 9 матчей, не записав в свой актив результативных действий.

«Бенфика», набрав 60 очков в 25 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая «Порту» (60) по дополнительным показателям.

Вчера, 4 июня, автобус с игроками «Бенфики» был закидан камнями после первого матча возобновлённого чемпионата Португалии с «Тонделой».