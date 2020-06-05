В "Твиттере" появилось видео нападения на автобус с игроками «Бенфики».

В матче 25-го тура чемпионата Португалии, который состоялся вчера, 4 июня, «Бенфика» принимала «Тонделу». После матча автобус с игроками «орлов» закидали камнями.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Инцидент произошёл, когда автобус ехал со стадиона «Эштадиу Да Луш» до тренировочного центра. Полузащитники Юлиан Вайгль и Андрия Живкович были поранены осколками стекла, после чего немедленно доставлены в больницу. «Бенфика» гарантировала полное сотрудничество с властями и призвала их приложить все усилия, чтобы найти преступников.

«Бенфика», набрав 60 очков в 25 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая «Порту» (60) по дополнительным показателям.