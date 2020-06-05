«Это вам не сидеть и строчить свои недовольства». Жена Тарасова порадовалась за волонтёров

Анастасия Костенко, супруга полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» поддержала идею наградить волонтёров.



«Хочу посвятить обобщённый пост людям, которые вызывают у меня восторг, уважение и просто желание взять всех в кучу и обнять за их добрые сердца. Люди, которым чужды такие чувства, как зависть, безразличие, эгоизм и злость. Это вам не сидеть и строчить свои недовольства, это история о том, как человек берёт и делает свой большой вклад, заботясь о ближнем. Речь о волонтёрах.



Я очень рада, что теперь практически все волонтёры удостоятся государственной награды – знаков отличия «За благодеяние»! Особенно те, которые не забывали о других и жертвовали собой во время пандемии. В своё время я тоже активно была причастна к данной категории людей и знаю, как важно и ценно внимание к ближнему», — написала Анастасия.

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