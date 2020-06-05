Румынский врач приговорена к 1,5 года тюрьмы по делу о смерти игрока «Динамо» Бухарест
Румынский врач Елена Дута приговорена к полутора годам тюрьмы по делу о смерти полузащитника бухарестского «Динамо» Патрика Экенга, сообщает Reuters.
Напомним, Экенг скончался в мае 2016 года. Игрок упал в обморок во время матча чемпионата Румынии. 26-летний футболист вышел на замену на 63-й минуте, а спустя шесть минут потерял сознание. Камерунец был срочно госпитализирован, но скончался в больнице. Причиной стали проблемы с сердцем.
Елена — врач скорой помощи, которая доставляла футболиста в больницу. В июне 2016 года её обвинили в неоправданном бездействии. По версии обвинения, Елена не пыталась реанимировать игрока. Помимо тюремного заключения, румынке назначили 60 дней общественных работ и обязали выплатить штраф размером € 200 тыс.
- 5 июня 2020
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