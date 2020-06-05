«Милан» намерен удержать полузащитника, которым интересуется «Манчестер Сити»

«Милан» не намерен продавать алжирского полузащитника Исмаэля Беннасера, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Ральф Рангник, который может возглавить «Милан» летом, считает Беннасера неотъемлемой частью команды и планирует выстроить игру в полузащите вокруг алжирца. Ранее сообщалось, что игроком интересуется главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, а также «Пари Сен-Жермен».

Беннасер перешёл в «Милан» летом 2019 года из «Эмполи». Сумма трансфера составила € 16 млн. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, не записал в свой актив результативных действий и заработал 12 жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.