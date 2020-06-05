Президент РФС: проведение матчей РПЛ со зрителями не является обязательным

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что проведение матчей чемпионата России со зрителями не является обязательным.
«Регламент содержит чёткие протоколы действий в каждой ситуации. Какой алгоритм действий при обнаружении коронавируса и так далее. Что касается допуска зрителей в размере 10% от вместимости стадиона, это накладывает дополнительную ответственность на всех участников процесса. Но это будет сделано только при выполнении всех пунктов регламента и выполнении всех регламентов Роспотребнадзора и исходя из конкретной обстановки в регионе. Проведение матча со зрителями не является обязательным. Будет ли это реализовано, будет зависеть от состояния в регионе», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».
Чемпионат России возобновится 19 июня. Роспотребнадзор разрешил допуск зрителей на 10% от вместимости стадиона.
- 5 июня 2020
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