16-летний голкипер «Эвертона» перейдёт в «Шальке-04»
16-летний вратарь «Эвертона» и сборной Ирландии U17 Дэн Роуз дал согласие на переход в немецкий «Шальке-04», сообщает Sky Sports.
По данным источника, футболист отказался от трёхлетнего соглашения с «Эвертоном» и перейдёт в немецкий клуб, где подпишет контракт на пять лет. Сообщается, что Роуз станет первым иностранным голкипером в «Шальке».
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Германии был приостановлен в марте и возобновился 16 мая. «Шальке», набрав 37 очков в 29 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что в сезоне-2020/2021 «Шальке» может возглавить бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль, ныне возглавляющий «Кастилью», резервную команду «сливочных».
Рауль может возглавить «Шальке-04»
- 5 июня 2020
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