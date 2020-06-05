Константин Плиев, переболевший коронавирусом, вернулся к тренировкам с «Рубином»

Защитник «Рубина» Константин Плиев вернулся к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба казанского клуба в «Твиттере».

«Константин Плиев присоединился к команде. Защитник прошёл все тесты в связи с перенесённой ранее коронавирусной инфекцией. Результаты показали, что Константин полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам», — сказано в сообщении.

Пост доступен в «твиттере» ФК «Рубин».

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом туре после рестарта РПЛ «Рубин» встретится с екатеринбургским «Уралом».

«Рубин», набрав 23 очка в 22 матчах, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).