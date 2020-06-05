Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Константин Плиев, переболевший коронавирусом, вернулся к тренировкам с «Рубином»

Константин Плиев, переболевший коронавирусом, вернулся к тренировкам с «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Рубина» Константин Плиев вернулся к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба казанского клуба в «Твиттере».

«Константин Плиев присоединился к команде. Защитник прошёл все тесты в связи с перенесённой ранее коронавирусной инфекцией. Результаты показали, что Константин полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам», — сказано в сообщении.

Пост доступен в «твиттере» ФК «Рубин».

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом туре после рестарта РПЛ «Рубин» встретится с екатеринбургским «Уралом».

«Рубин», набрав 23 очка в 22 матчах, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).

Сайманов: «Рубин» погасит долг перед «Олимпией» уже к августу. Сумма — € 20-30 тыс.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020