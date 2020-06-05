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«Енисей» объявил о назначении Александра Тарханова на пост главного тренера

«Енисей» объявил о назначении Александра Тарханова на пост главного тренера
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Новым главным тренером «Енисея» станет Александр Тарханов, сообщает пресс-служба красноярского клуба в «Инстаграме».

Контракт со специалистом руководство клуба планирует подписать по прибытии Тарханова в Красноярск в ближайшее время.

«Добро пожаловать домой, Александр Фёдорович! Мы Вам рады!» — говорится в сообщении клуба.

Ранее Тарханов занимал пост вице-президента «Пюника». В ходе тренерской карьеры, которая началась в 1987 году, он возглавлял одесский СКА, «Терек», «Пахтакор», ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Кубань», «Химки», «Урал», «Пюник» и другие клубы.

В конце мая министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев сообщил, что Юрий Газзаев покинет пост главного тренера «Енисея». В завершённом досрочно сезоне ФНЛ команда заняла 14-е место в турнирной таблице.

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