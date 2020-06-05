Николич хочет видеть в «Локомотиве» нападающего «Монако» Йоветича

Новый тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич хочет подписать нападающего «Монако» Стевана Йоветича, сообщает Mozzart Sport.
По данным источника, главный тренер «Монако» Роберт Морено готов расстаться с футболистом, страдающим от проблем с коленом. Пока неизвестно, планирует ли Николич осуществить полноценный трансфер или договориться с французским клубом об аренде форварда.
Йоветич перешёл в «Монако» из миланского «Интера» летом 2017 года. Контракт нападающего с клубом действителен до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне Йоветич провёл на поле 13 матчей во всех турнирах, в которых стал автором двух забитых мячей и отдал одну результативную передачу.
Николич занял пост главного тренера «железнодорожников» 1 июня. «Локомотив», набрав 41 очко в 22 матчах, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
- 5 июня 2020
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