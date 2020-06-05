Фанаты «Спартака» поддержали команду перформансом во время тренировочного сбора

Объединение фанатов «Спартака» Supporters Group поддержало футболистов во время тренировочного сбора в Тарасовке, сообщает пресс-служба клуба на странице в «Инстаграме».

«Supporters Group в Тарасовке! Фанаты устроили для команды мощный перформанс и поддержали игроков перед возобновлением сезона», — сказано в сообщении.

Посмотреть фотографии можно на странице "Спартака" в «Инстаграме».

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом туре после рестарта чемпионата России «Спартак» встретится с тульским «Арсеналом».

«Спартак», набрав 28 очков в 22 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).