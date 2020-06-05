Фанаты «Спартака» поддержали команду перформансом во время тренировочного сбора
Объединение фанатов «Спартака» Supporters Group поддержало футболистов во время тренировочного сбора в Тарасовке, сообщает пресс-служба клуба на странице в «Инстаграме».
«Supporters Group в Тарасовке! Фанаты устроили для команды мощный перформанс и поддержали игроков перед возобновлением сезона», — сказано в сообщении.
Посмотреть фотографии можно на странице "Спартака" в «Инстаграме».
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом туре после рестарта чемпионата России «Спартак» встретится с тульским «Арсеналом».
«Спартак», набрав 28 очков в 22 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).
Руководство, тренерский штаб и персонал «Спартака» провели товарищеский матч
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