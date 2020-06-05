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АПЛ опубликовала расписание до 2 июля. В этот день «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль»

АПЛ опубликовала расписание до 2 июля. В этот день «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала часть расписания оставшихся матчей нынешнего сезона.

17 июня
«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»
«Манчестер Сити» — «Арсенал»

19 июня
«Норвич Сити» — «Саутгемптон»
«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед»

20 июня
«Уотфорд» — «Лестер Сити»
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал»
«Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
«Борнмут» — «Кристал Пэлас»

21 июня
«Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»
«Астон Вилла» — «Челси»
«Эвертон» — «Ливерпуль»

22 июня
«Манчестер Сити» — «Бёрнли»

23 июня
«Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
«Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед»

24 июня
«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»
«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»
«Норвич Сити» — «Эвертон»
«Вулверхэмптон» — «Борнмут»
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

25 июня
«Бёрнли» — «Уотфорд»
«Саутгемптон» — «Арсенал»
«Челси» — «Манчестер Сити»

27 июня
«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»

28 июня
«Уотфорд» — «Саутгемптон»

29 июня
«Кристал Пэлас» — «Бёрнли»

30 июня
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед»

1 июля
«Арсенал» — «Норвич Сити»
«Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед»
«Эвертон» — «Лестер Сити»
«Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»

2 июля
«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

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