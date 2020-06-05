«Мы к ФНЛ готовы». Сабитов рассказал об объединении «Олимпа» и «Долгопрудного»

Вице-капитан «Долгопрудного» Ренат Сабитов рассказал об объединении подмосковного клуба с «Олимпом», знакомстве с Ринатом Билялетдиновым и Владимиром Габуловым и желании новой команды играть в ФНЛ.

«Чувствовал, что готовится нечто глобальное. Сначала обсуждалось, что есть шанс заявиться в ФНЛ, а потом уже из медиа узнал об объединении двух клубов. Конечно, ребята в команде отреагировали положительно — особенно если всё сложится так, что мы добьёмся повышения.



Мы уже возобновили тренировки. Пока ждём разрешения вернуться на базу, занимаемся по видеосвязи вместе с тренерским штабом. Всех ребят интересует главный вопрос: в какой лиге начнём следующий сезон. Мы к ФНЛ готовы. По себе могу сказать, что очень соскучился. Есть замечательная фраза: «Каждый спортсмен мечтает о втором шансе».



С нашим новым тренером я знаком уже давно, знаю всю семью Билялетдиновых с детства. Спасибо супруге Рината Саяровича за очень вкусную уху, помню её до сих пор. С Динияром мы одногодки, пересеклись ещё в «Чертаново» в первый же мой день в футболе. Но раньше никогда под руководством Рината Саяровича я не работал. Все мы понимаем, что сейчас перед тренерским штабом стоят большие задачи. С Владимиром Габуловым, который возглавил «Олимп-Долгопрудный», тоже успели пообщаться — я понял, что во взглядах на развитие, амбициях и целях мы сходимся. В общем, уже ясно, что объединение клубов однозначно задумано для того, чтобы удвоить усилия на пути к успеху.



В «Долгопрудном» и до объединения в плане финансов было всё стабильно: никаких задержек по зарплате, всё в срок. И речь не только про первую команду, но и про академию — знаю, что дети регулярно летали за границу на турниры. Ещё один пример: в это непростое время пандемии руководство нас тоже всячески поддерживало. А в новой команде, очевидно, будет ещё лучше.



Какова будет моя роль в «Олимпе-Долгопрудном»? У нас достаточно много опытных игроков: не только я, но и Никита Баженов, Андрей Горбанец, Александр Алхазов. По общению понял, что на нас рассчитывают как на проводников тренерских идей молодым футболистам. Нам есть чем помочь и что рассказать и показать своим примером на поле и вне его», — сказал Сабитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.