«Минай» выдвинул ПФЛ требования для продолжения сезона в Первой лиге Украины

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал итоги заседания клубов украинской Профессиональной футбольной лиги, на котором было принято решение доиграть сезон.

«Да, мы не поехали на заседание. Мы за любое продолжение чемпионата, но только чтобы он был в таком формате, как и начинался, то есть с 16 командами. И тогда давайте играть.



Никто не говорит, что мы против чемпионата. Мы тоже сидим, ничем не занимаемся, хотим играть в футбол. Но надо, чтобы были какие-то правила, чтобы все команды сдавали тесты на коронавирус. Есть много команд, которые не сдавали тесты. А мы хотим играть в Первой лиге по формату, на который заявлялись.



Почему я голосовал против? Потому что четыре команды сказали, что не могут играть. Тогда я был против. А сейчас если все согласны, то буду за доигровку. Но всё решится на исполкоме. Ещё раз скажу: нам тоже неинтересно просто так сидеть, мы тоже хотим играть в футбол.



Если все будут играть, мы этот чемпионат закончим. Но чтобы не было такой ситуации, при которой не будет всех 16 команд. Нам нужны гарантии, что все могут играть. Если две-три команды не смогут играть, то это уже не тот формат, который нас устраивает», — приводит слова Кополовца Meta-ratings.com.ua.