Стали известны предварительные сроки летнего трансферного окна в России
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что обсуждалось на прошедшем собрании Российской Премьер-Лиги.
«Очень много разговаривали по медицинскому регламенту. По нему было проделано много работы. Там много вопросов, но всё завязано на клубах, мы несём за всё ответственность. Я задал вопрос по теме того, какие варианты будут, если команда не может играть и у неё много заболевших. Как я понял, тогда команде будет засчитано техническое поражение, то есть клуб сам виноват, что заразился. По телевидению были разговоры.
Рассматривались вопросы дозаявок до возобновления чемпионата. Даты трансферного окна с 26 июля по 16 сентября являются предварительными», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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