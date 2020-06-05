«Фламенго» отказался продавать Жерсона в «Тоттенхэм»
Бразильский «Фламенго» отказался продавать бразильского полузащитника Жерсона Сантоса в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Goal.com.
По данным источника, «Тоттенхэм» предложил за 23-летнего футболиста £ 16 млн (около € 18 млн), однако бразильский клуб не намерен расставаться с игроком. Сам Жерсон хочет остаться во «Фламенго» и продолжить выступать под руководством Жорже Жезуша. «Фламенго» — действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес.
Жерсон перешёл во «Фламенго» из итальянской «Ромы» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 11,8 млн. До этого футболист защищал цвета «Фиорентины» и «Флуминенсе», воспитанником которого является. Контракт хавбека с «Фламенго» действителен до конца 2023 года.
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