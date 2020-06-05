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«Байер» отказался продать Кая Хаверца «Реалу» за € 80 млн

«Байер» отказался продать Кая Хаверца «Реалу» за € 80 млн
Футбол / Германия 0

Мадридский «Реал» сделал «Байеру» предложение по полузащитнику Каю Хаверцу, на которого претендует ряд топ-клубов Европы.

Как сообщает Bild, «сливочные» были готовы заплатить за 20-летнего футболиста € 80 млн и оставить его в команде из Леверкузена ещё на сезон. «Байер» отклонил предложение, поскольку не намерен продавать хавбека меньше чем за € 100 млн.

Ранее сообщалось, что на Хаверца также претендуют «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Кай является воспитанником «Байера» и выступает за клуб с 2016 года, а в сборную Германии вызывается с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач.

Игрок «Байера» Кай Хаверц стал лучшим бомбардиром Бундеслиги до 21 года за всю историю
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