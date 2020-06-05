Агент Реброва: мы можем рассмотреть предложение киевского «Динамо»

Шандор Варга, агент главного тренера венгерского «Ференцвароша» Сергея Реброва, прокомментировал информацию об интересе «Динамо» (Киев) к специалисту.

«Действительно, кроме киевского «Динамо» претендентами на Сергея Реброва называются ещё несколько клубов, в том числе из Англии, Саудовской Аравии, Китая. Уже несколько раз выходил на связь президент «Фенербахче». В Турции хорошо его помнят, он там играл, они следят за тренерскими успехами Реброва.



У Сергея Реброва действующий контракт с «Ференцварошем» ещё на три года. Он счастлив в Будапеште, рядом с ним его семья, и клуб тоже доволен его работой. В Венгрии победили коронавирус, возобновился футбол, на стадионы приходят болельщики.



Сейчас Сергей Станиславович борется с командой за очередной чемпионский титул. В прошлом сезоне спустя 15 лет он вернул команду в еврокубки. Она была в шаге от выхода из группы в Лиге Европы. Сергей чувствует себя в этой команде хорошо и покидать её не собирается. Впрочем, в тренерской карьере никогда нельзя далеко на будущее загадывать. И нам приятно, что к его услугам есть интерес.



Предложение от «Динамо»? Его не было, но мы вежливые люди и можем его рассмотреть, как и любое другое предложение. Что касается «Динамо», то ни я, ни Сергей не теряем связи с его родным клубом, мы поддерживаем отношения с семьёй Суркисов. В феврале я был в Киеве на матче «Динамо», мы общались, виделись с Леонидом Буряком», — приводит слова Варги Meta-ratings.com.ua.