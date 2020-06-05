Опубликовано расписание 1/4 финала Кубка Англии
Футбольная ассоциация Англии на своём официальном сайте опубликовала расписание четвертьфинальных матчей национального Кубка.
27 июня
«Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед» (19:30 мск)
28 июня
«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» (15:00 мск)
«Лестер Сити» — «Челси» (18:00 мск)
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» (20:30 мск)
Ранее было объявлено, что полуфинальные встречи Кубка Англии назначены на 18 и 19 июля. Финальный матч должен пройти 1 августа.
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2019/2020
Нынешний розыгрыш Кубка Англии наряду с остальными турнирами в стране и по всему миру был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Премьер-лига возобновится 17 июня. Сегодня было опубликовано расписание первенства до 2 июля.
АПЛ опубликовала расписание до 2 июля. В этот день «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль»
- 5 июня 2020
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