Опубликовано расписание 1/4 финала Кубка Англии

Футбольная ассоциация Англии на своём официальном сайте опубликовала расписание четвертьфинальных матчей национального Кубка.



27 июня

«Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед» (19:30 мск)



28 июня

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» (15:00 мск)

«Лестер Сити» — «Челси» (18:00 мск)

«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» (20:30 мск)



Ранее было объявлено, что полуфинальные встречи Кубка Англии назначены на 18 и 19 июля. Финальный матч должен пройти 1 августа.



Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2019/2020



Нынешний розыгрыш Кубка Англии наряду с остальными турнирами в стране и по всему миру был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Премьер-лига возобновится 17 июня. Сегодня было опубликовано расписание первенства до 2 июля.

АПЛ опубликовала расписание до 2 июля. В этот день «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль»