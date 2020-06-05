Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кристиан Нобоа предстал в образе героя мультфильма «Симпсоны»

Кристиан Нобоа предстал в образе героя мультфильма «Симпсоны»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа опубликовал новую фотографию в своём «инстаграме». Эквадорец показал нарисованный портрет в стиле культового мультсериала «Симпсоны».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нобоа.

В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Перед неожиданной паузой ФК «Сочи» одержал три победы подряд и поднялся на 12-е место, набрав 23 очка. От зоны вылета южан пока отделяет лишь одно очко.

В России Нобоа выступает с 2007 года. Он поиграл за «Рубин», московское «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

Один сезон за это время Нобоа провёл в аренде в греческом ПАОК. В «Сочи» полузащитник перешёл из «Зенита». За сборную Эквадора Кристиан провёл 78 матчей и забил 4 мяча.

Кристиан Нобоа: не жалею, что ушёл из «Зенита»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020