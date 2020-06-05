Кристиан Нобоа предстал в образе героя мультфильма «Симпсоны»
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа опубликовал новую фотографию в своём «инстаграме». Эквадорец показал нарисованный портрет в стиле культового мультсериала «Симпсоны».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нобоа.
В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Перед неожиданной паузой ФК «Сочи» одержал три победы подряд и поднялся на 12-е место, набрав 23 очка. От зоны вылета южан пока отделяет лишь одно очко.
В России Нобоа выступает с 2007 года. Он поиграл за «Рубин», московское «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».
Один сезон за это время Нобоа провёл в аренде в греческом ПАОК. В «Сочи» полузащитник перешёл из «Зенита». За сборную Эквадора Кристиан провёл 78 матчей и забил 4 мяча.
Кристиан Нобоа: не жалею, что ушёл из «Зенита»
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