Люка Зидан близок к переходу в «Монпелье»

Люка Зидан, сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, может перейти во французский клуб «Монпелье», сообщает Marca.

Сын Зидана не продлит действующий контракт с мадридцами, который истекает 30 июня.

Кроме того, Люка согласился выступать за сборную Алжира. По информации источника, главный тренер национальной команды Алжира Джамель Бельмади провёл встречу с Люка Зиданом до пандемии коронавируса и убедил 21-летнего футболиста принять алжирское гражданство, чтобы выступать за сборную. Осенью вратарь сможет сыграть за национальную команду в квалификации чемпионата мира.

Люка Зидан — воспитанник «Реала». В этом сезоне он на правах аренды провёл за сантандерский «Расинг» в Сегунде 29 матчей, в которых пропустил 36 голов. Шесть матчей голкипер отстоял на ноль. Рыночная стоимость 21-летнего французского вратаря, по данным Transfermarkt, составляет € 1,8 млн.