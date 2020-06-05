Люка Зидан близок к переходу в «Монпелье»

Люка Зидан, сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, может перейти во французский клуб «Монпелье», сообщает Marca.
Сын Зидана не продлит действующий контракт с мадридцами, который истекает 30 июня.
Кроме того, Люка согласился выступать за сборную Алжира. По информации источника, главный тренер национальной команды Алжира Джамель Бельмади провёл встречу с Люка Зиданом до пандемии коронавируса и убедил 21-летнего футболиста принять алжирское гражданство, чтобы выступать за сборную. Осенью вратарь сможет сыграть за национальную команду в квалификации чемпионата мира.
Люка Зидан — воспитанник «Реала». В этом сезоне он на правах аренды провёл за сантандерский «Расинг» в Сегунде 29 матчей, в которых пропустил 36 голов. Шесть матчей голкипер отстоял на ноль. Рыночная стоимость 21-летнего французского вратаря, по данным Transfermarkt, составляет € 1,8 млн.
- 5 июня 2020
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