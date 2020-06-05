Футболист Темников ответил критикам, обвинившим его в «плясках на останках страны»

Бывший полузащитник «Динамо» Иван Темников, ныне защищающий цвета «Нижнего Новгорода», ответил на комментарии в социальных сетях. Пользователи раскритиковали спортсмена за высказывание против сокращения зарплат игроков, назвав происходящее «пляской на останках страны».

«Я видел, как на меня все обрушились. Но я вообще не говорил про свои деньги, я эти цифры просто так назвал! Моя главная мысль – зарплаты в РПЛ и ФНЛ не сопоставимы. А все подумали, что я на 400 тысяч рублей прожить не могу, что я в чём-то нуждаюсь и денег мне не хватает.



Мне самому не по себе. Мне уже все присылают мои слова, вырванные из контекста. У меня в «Инстаграме» негатива никогда не было, а сейчас туда зайти невозможно. Люди, оказывается, могут писать столько гадостей. Все набросились на меня, что мне мало двух миллионов – это вообще бред, никогда в жизни таких денег я не получал. У меня мама учитель, живёт на 20 тысяч, у тёти зарплата вообще 10, так что я бы не смог сказать, что два миллиона — это мало для жизни в России, у меня есть совесть.

Зачем мне обижать народ? Но то, что для любого игрока в РПЛ урезание зарплаты на 20-30% не так критично, как такое же урезание для игрока из ФНЛ, – это факт. Но я не прав, что начал называть цифры, хотя люди прекрасно понимают, какие зарплаты в РПЛ. Если бы я сказал, что в топ-клубах многие получают миллионы евро, из меня бы вообще предателя России сделали?» — сказал Темников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ранее 31-летний игрок выступил против сокращения зарплат в футболе на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, назвав его недопустимым. По его словам, такой шаг сильно ударил бы по его семейному бюджету. «Одно дело, когда ты получаешь два-четыре миллиона рублей в месяц, и другое — 200-400 тысяч», — сказал Иван. Пользователи социальных сетей жёстко отреагировали на высказывание Темникова.