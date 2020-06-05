Темников: у нас не любят зарплаты футболистов, но я не прошу деньги под дулом пистолета

Бывший полузащитник «Динамо» Иван Темников, ныне защищающий цвета «Нижнего Новгорода», объяснил своё высказывание против сокращения зарплат футболистов.
«Что касается сокращений зарплат, то если бы я знал, что те деньги, от которых я добровольно отказываюсь, идут на больницы и зарплаты врачей – хорошо. Но я не знаю, где они окажутся. Но никто же не говорит, что за наш счёт лишние средства врачи получат!
У нас не любят, когда футболисты получают большие зарплаты. Но не я себе цифры в контракт прописываю и не выпрашиваю деньги под дулом пистолета. Футболисту предлагают деньги, его дело – согласиться или нет. Но если любому человеку предложат миллион, он не скажет: «Нет, большое спасибо, но мне и 100 тысяч хватит», — сказал Темников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее 31-летний игрок выступил против сокращения зарплат в футболе на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, назвав его недопустимым. По его словам, такой шаг сильно ударил бы по его семейному бюджету. «Одно дело, когда ты получаешь два-четыре миллиона рублей в месяц, и другое — 200-400 тысяч», — сказал Иван. Пользователи социальных сетей жёстко отреагировали на высказывание Темникова, назвав происходящее «пляской на останках страны».
- 5 июня 2020
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