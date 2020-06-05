«Зенит» планирует продлить контракт с Юрием Жирковым

Как стало известно «Чемпионату», петербургский «Зенит» планирует продлить контракт с полузащитником Юрием Жирковым ещё на один сезон.
Футболист перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс. В нынешнем сезоне 36-летний Жирков провёл 17 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
Жирков — трёхкратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр Евро-2008, чемпион АПЛ, обладатель Кубка и Суперкубка Англии.
Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем Юрия Жиркова. По его словам, полузащитником интересовался тульский «Арсенал».
- 5 июня 2020
-
20:21
-
20:13
-
20:01
-
19:52
-
19:43
-
19:35
-
19:31
-
19:15
-
19:12
-
18:56
-
18:48
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:22
-
18:13
-
18:04
-
17:48
-
17:45
-
17:38
-
17:30
-
17:23
-
17:23
-
17:06
-
16:47
-
16:34
-
16:13
-
16:11
-
15:49
-
15:33
-
15:31
-
15:21
-
15:13
-
14:49
-
14:49