«Зенит» планирует продлить контракт с Юрием Жирковым

Как стало известно «Чемпионату», петербургский «Зенит» планирует продлить контракт с полузащитником Юрием Жирковым ещё на один сезон.

Футболист перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс. В нынешнем сезоне 36-летний Жирков провёл 17 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

Жирков — трёхкратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр Евро-2008, чемпион АПЛ, обладатель Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем Юрия Жиркова. По его словам, полузащитником интересовался тульский «Арсенал».