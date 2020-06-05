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«Зенит» планирует продлить контракт с Юрием Жирковым

«Зенит» планирует продлить контракт с Юрием Жирковым
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», петербургский «Зенит» планирует продлить контракт с полузащитником Юрием Жирковым ещё на один сезон.

Футболист перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс. В нынешнем сезоне 36-летний Жирков провёл 17 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

Жирков — трёхкратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр Евро-2008, чемпион АПЛ, обладатель Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем Юрия Жиркова. По его словам, полузащитником интересовался тульский «Арсенал».

Орлов: Жирковым интересуется тульский «Арсенал», но он хочет остаться в «Зените»
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