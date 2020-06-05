У четырёх игроков «Рубина» обнаружены антитела к коронавирусу

Футболисты «Рубина» прошли тестирование на антитела к коронавирусу, сообщает пресс-служба казанского клуба в «Твиттере».

«Результаты анализа показали наличие антител у Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Вышеперечисленные игроки перенесли вирус бессимптомно.

Отметим, что помимо Николая Пояркова, который продолжает находиться на самоизоляции, все остальные футболисты абсолютно здоровы и продолжают готовиться к рестарту сезона. В данный момент Николай чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

Ранее защитник «Рубина» Константин Плиев, переболевший коронавирусом, вернулся к тренировкам с командой.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом туре после рестарта РПЛ «Рубин» встретится с екатеринбургским «Уралом».