У четырёх игроков «Рубина» обнаружены антитела к коронавирусу

Футболисты «Рубина» прошли тестирование на антитела к коронавирусу, сообщает пресс-служба казанского клуба в «Твиттере».
«Результаты анализа показали наличие антител у Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Вышеперечисленные игроки перенесли вирус бессимптомно.
Отметим, что помимо Николая Пояркова, который продолжает находиться на самоизоляции, все остальные футболисты абсолютно здоровы и продолжают готовиться к рестарту сезона. В данный момент Николай чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.
Ранее защитник «Рубина» Константин Плиев, переболевший коронавирусом, вернулся к тренировкам с командой.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен в марте и возобновится 19 июня. В первом туре после рестарта РПЛ «Рубин» встретится с екатеринбургским «Уралом».
- 5 июня 2020
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