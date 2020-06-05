Василий Уткин: Тимо Вернер — король межсезонья

Российский блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал информацию, согласно которой форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер перейдёт в «Челси». Ранее предполагалось, что главным претендентом на немецкого нападающего является «Ливерпуль».
«Тимо Вернер — король межсезонья. Казалось бы, парень просто предназначен играть в «Ливерпуле» у Клоппа. Центрфорвард широкого диапазона, подыгрывающий, забивающий, работящий… Мультифункциональный.
Даже глаза не надо закрывать, чтобы представить себе его в составе «Ливерпуля» в атакующей тройке. Причём в случае надобности не только вместо Фирмино.
И вот «Челси». Я знаю, что дело не сделано и окончательное решение отложено до следующей недели. Но казус уже случился. Союз, который казался сочинённым на небесах, поставлен под сомнение; немец к немцу, рифма к рифме не пошла, как это может быть?
А просто. «Ливерпуль» и в частности его атака выглядят настолько гармонично, что прийти со стороны, пусть и обладая всем необходимым, всё равно рискованно.
Да, Вернер потянет. Но… А если Фирмино, Мане и Салах не дадут повода сомневаться? Это же не просто тройка. Это уже магия…
Сравните с «Челси». Молодая команда, ожидающая подкрепления, как выпускница любви.
«Ливерпуль» настолько хорош, что его страшно трогать. При этом все понимают, что такой баланс не вечен; жизнь — это движение, а баланс — разновидность покоя.
Вернер совершенно справедливо сомневается, то эта азартная игра ему подходит. «Челси» сработал очень тонко, появившись холодным синим соблазном», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 5 июня 2020
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