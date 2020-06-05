«Хороший день дома». Антон Заболотный опубликовал селфи с видом на горы

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новую фотографию.

Форвард сделал селфи на фоне гор. «Хороший день дома», — подписал снимок футболист.

В нынешнем сезоне 28-летний Заболотный в 16 матчах РПЛ забил два мяча и отдал три результативные передачи.

В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Перед паузой клуб «Сочи» одержал три победы подряд и поднялся на 12-е место, набрав 23 очка. От зоны вылета южан пока отделяет всего одно очко.

Возобновление чемпионата России запланировано на 19 июня. В день возобновления сочинская команда дома встретится с «Ростовом».

Ранее Заболотный показал, чем занимается вместе с детьми на самоизоляции.