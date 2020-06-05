«Хороший день дома». Антон Заболотный опубликовал селфи с видом на горы
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новую фотографию.
Форвард сделал селфи на фоне гор. «Хороший день дома», — подписал снимок футболист.
В нынешнем сезоне 28-летний Заболотный в 16 матчах РПЛ забил два мяча и отдал три результативные передачи.
В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Перед паузой клуб «Сочи» одержал три победы подряд и поднялся на 12-е место, набрав 23 очка. От зоны вылета южан пока отделяет всего одно очко.
Возобновление чемпионата России запланировано на 19 июня. В день возобновления сочинская команда дома встретится с «Ростовом».
Ранее Заболотный показал, чем занимается вместе с детьми на самоизоляции.
«Спецназ в деле». Заболотный с детьми поиграл в СОБР
- 5 июня 2020
-
20:37
-
20:21
-
20:13
-
20:01
-
19:52
-
19:43
-
19:35
-
19:31
-
19:15
-
19:12
-
18:56
-
18:48
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:22
-
18:13
-
18:04
-
17:48
-
17:45
-
17:38
-
17:30
-
17:23
-
17:23
-
17:06
-
16:47
-
16:34
-
16:13
-
16:11
-
15:49
-
15:33
-
15:31
-
15:21
-
15:13
-
14:49
Партнерский контент