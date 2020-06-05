«Гэлакси» разорвал контракт с игроком, жена которого жёстко отозвалась о протестующих

Пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси» сообщила о разрыве контракта с полузащитником Александаром Катаи. Это произошло через два дня после того, как супруга футболиста в соцсетях жёстко раскритиковала протестующих в США. В последние дни в США проходят массовые акции протеста, направленные на привлечение внимания к полицейскому насилию по отношению к афроамериканцам. Они начались после того, как полицейский в Миннесоте во время задержания случайно убил афроамериканца.
Катаи присоединился к «Лос-Анджелес Гэлакси» в межсезонье. До этого он два сезона провёл в «Чикаго Файр». Сербский полузащитник принял участие в двух матчах за новый клуб, выходя в стартовом составе.
Супруга игрока в своём «инстаграме» выражала надежду, что полицейские будут давить и убивать протестующих, и назвала протестующих «зверьми». Кроме того, девушка негативно отзывалась о движении Black Lives Matter, призывающем защитить темнокожих.
- 5 июня 2020
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