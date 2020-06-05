Юрий Сёмин объявил о начале выпуска спортивной одежды

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что совместно с московским брендом «Олово» начинает выпуск спортивной одежды.
«Вместе с „Оловом“ мы начинаем выпуск спортивной одежды, напоминающей о наших победах», — написал Сёмин на своей странице в «Инстаграме». Специалист также опубликовал фото с эскизом в руках.
Напомним, 14 мая «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинул пост наставника «железнодорожников» 31 мая.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009 по 2010 год. Под руководством специалиста московский клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.
- 5 июня 2020
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