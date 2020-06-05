Скаут «Кальяри» раскрыл подробности переговоров «Наполи» по Азмуну

Скаут «Кальяри» Алекс Великих рассказал о переговорах по трансферу иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна в «Наполи».

«Контакты проходят в неофициальной обстановке. В большей степени – с отцом Азмуна. Если есть заинтересованность, то спортивный директор не ведёт переговоры напрямую. Их ведёт посредник. В данном случае — Винченцо Морабито. Он – один из самых сильных итальянских посредников. И Винченцо очень заинтересован в трансфере Азмуна в «Наполи». И если трансфер состоится, то произойдёт во многом благодаря активности этого человека. Морабито – серьёзный дядька. Он участвовал в трансфере Жиру и других больших футболистов. И он очень заинтересован в переходе Азмуна.

Психологический портрет составлен, и при всех рисках, отмечают стабильные и хорошие выступления в РПЛ. Но особенно в «Наполи» подчеркивают удачную игру за «Ростов» в еврокубках, матчи с «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Эти факторы переубеждают скептиков, которые считают его рискованным для покупки.

€ 25 млн – это приемлемая цена. «Наполи» готов расстаться со своим активом – Миликом — за € 50 млн. Но не знаю, смогут ли они получить эту сумму. Неизвестно, останется ли Мертенс. И Азмуна рассматривают в большей степени как замену Мертенсу. У «Наполи» есть бюджет на покупку. И неаполитанцы наиболее близки к трансферу Азмуна. Это если мы говорим про итальянские клубы.



Насколько я знаю, «Милан» не заинтересован в приобретении Азмуна. Но в «Милане» происходит смена спортивного руководства. И, как ни странно, в таком большом клубе существуют два лагеря – одни работают на нынешнего спортивного директора, другие – на будущего. Но знаю, что только два итальянских клуба хотели заполучить Азмуна – «Лацио» прежде. И «Наполи» сейчас.

Сейчас самая большая проблема в том, чтобы убедить руководство «Зенита» в том, что Азмуна нужно продать. Вероятность сделки была бы выше, находись Азмун не в «Зените». Петербургский клуб готовится к играм в Лиге чемпионов и не обладает большим набором нападающих, и сейчас нуждается в Азмуне" — цитирует Великих «Спорт день за днём».

Сообщалось, что «Наполи» продолжает переговоры по трансферу Азмуна и предлагает за него € 25 млн.



Азмун перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей и отдал шесть результативных передач.