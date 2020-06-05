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Матч «Арсенал» — «Спартак» будет проходить со зрителями

Матч «Арсенал» — «Спартак» будет проходить со зрителями
Футбол / РПЛ 0

Телеграм-канал болельщиков тульского «Арсенала» сообщил, что матч 23-го тура РПЛ с московским «Спартаком» будет проходить со зрителями.

На матч пустят только владельцев абонементов. Подчёркивается, что они должны будут взять с собой паспорт. Фамилия в абонементе и паспорте должна совпадать. Билеты на матч продаваться не будут.

Чемпионат России был прерван после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня.

«Спартак» в турнирной таблице занимает восьмое место, набрав 28 очков. «Арсенал» — на седьмом месте с таким же количеством очков.

Роспотребнадзор одобрил допуск болельщиков на трибуны после возобновления РПЛ. Они смогут занять 10% мест на трибунах. Ограничения связаны с мерами, направленными на недопуск распространения коронавирусной инфекции.

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