«Коринтианс» расторг контракт с Вагнером Лавом

Бразильский «Коринтианс» на своём официальном сайте объявил о расторжении соглашения с экс-нападающим ЦСКА Вагнером Лавом.

Контракт с 35-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон. Отмечается, что Вагнер принял предложение о переходе в другой клуб. Действие его контракта с «Коринтиансом» истекало в декабре 2020 года.

«От имени клуба президент и директор хотели бы поблагодарить Вагнера Лава за работу во время его второго визита в «Коринтианс», — говорится в сообщении пресс-службы.



По информации бразильского клуба, Вагнер Лав в общей сложности сыграл за «Коринтианс» 121 матч, в которых забил 29 голов. Нападающий — чемпион Бразилии (2015).

Лав провёл в ЦСКА три карьерных отрезка: 2004–2009, 2010–2012, 2013. Известный болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский рассказывал, что в 2019 году бразильский нападающий мог снова стать «армейцем».