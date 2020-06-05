Милан Бадель близок к переходу в «Локомотив»

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель с большой долей вероятности покинет Италию, сообщает итальянский журналист Джанлука ди Марцио. По данным источника, хорватский полузащитник близок к переходу в «Локомотив».
Москвичи ведут переговоры со спортивным директором «Лацио». Предполагается, что «Локомотив» приобретёт права на футболиста, а не возьмёт его в аренду.
С 1 июня «Локомотив» возглавил сербский специалист Марко Николич. Сообщалось, что именно он настаивал на приобретении Баделя, который в настоящее время выступает на правах аренды за «Фиорентину».
31 мая пост главного тренера “Локомотива» освободил Юрий Сёмин. Московский клуб не стал продлевать контракт с российским специалистом.
«Локомотив» в турнирной таблице РПЛ занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков.
- 5 июня 2020
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