Милан Бадель близок к переходу в «Локомотив»

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель с большой долей вероятности покинет Италию, сообщает итальянский журналист Джанлука ди Марцио. По данным источника, хорватский полузащитник близок к переходу в «Локомотив».

Москвичи ведут переговоры со спортивным директором «Лацио». Предполагается, что «Локомотив» приобретёт права на футболиста, а не возьмёт его в аренду.

С 1 июня «Локомотив» возглавил сербский специалист Марко Николич. Сообщалось, что именно он настаивал на приобретении Баделя, который в настоящее время выступает на правах аренды за «Фиорентину».

31 мая пост главного тренера “Локомотива» освободил Юрий Сёмин. Московский клуб не стал продлевать контракт с российским специалистом.

«Локомотив» в турнирной таблице РПЛ занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков.