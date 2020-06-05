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Вагнер Лав прокомментировал уход из «Коринтианса»

Вагнер Лав прокомментировал уход из «Коринтианса»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий Вагнер Лав, ранее выступавший за ЦСКА, высказался о расторжении контракта с «Коринтиансом».

«Хочу поблагодарить «Коринтианс», руководство клуба и бога, что смог вернуться сюда во второй раз. Спасибо каждому, кто упорно работал над тем, чтобы вернуть меня в клуб. Был счастлив снова стать чемпионом. Спасибо за все моменты, прожитые в «Коринтиансе».

Собираюсь сменить обстановку. «Коринтианс» позволил мне сделать это», — приводит слова Вагнера пресс-служба клуба.

Контракт с 35-летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон. Отмечается, что Вагнер принял предложение о переходе в другой клуб. Действие его контракта с «Коринтиансом» истекало в декабре 2020 года.

Лав провёл в ЦСКА три карьерных отрезка: 2004–2009, 2010–2012, 2013. Известный болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский рассказывал, что в 2019 году бразильский нападающий мог снова стать «армейцем».

«Коринтианс» расторг контракт с Вагнером Лавом
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