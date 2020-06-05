В матчах Серии А разрешили делать до пяти замен

Федерация футбола Италии объявила, что до конца сезона в Серии А команды смогут проводить до пяти замен. Решение принято для минимизации риска травм у игроков. Многие эксперты уверены, что после паузы, вызванной пандемией коронавируса, футболисты будут больше подвержены травмам.

Клубам разрешат делать замены три раза за матч и в перерыве. Правило введено, чтобы не допустить злоупотребления заменами с целью затягивания времени.

Если же команды сделают замены одновременно, то оба клуба лишат одного временного интервала для замен.

Решение будет действовать до конца сезона, который возобновится 20 июня. Правило будет распространяться и на Серию B.

В турнирной таблице Серии А первое место занимает «Ювентус», набрав 63 очка. «Лацио» (62) — на втором месте.