Скоулз: Погба придётся потрудиться, чтобы вернуться в состав «Манчестер Юнайтед»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз предположил, что хавбеку «красных дьяволов» Полю Погба после возобновления чемпионата Англии придётся завоёвывать место в стартовом составе. Погба пропустил значительную часть сезона из-за травмы. Но теперь француз полностью восстановился, он сможет сыграть в матче с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 19 июня.
«Полю предстоит потрудиться, чтобы вернуться в состав. Перед паузой игроки, занимавшие место в центре поля, — Неманья Матич, Скотт Мактоминай и Фред — выглядели действительно здорово. Поэтому Полю не стоит ждать ровной дорожки, придётся потрудиться.
В то же время мы все прекрасно знаем, игроком какого уровня является Поль. Он игрок топ-уровня», — цитирует Скоулза Mirror.
Бербатов: не уверен, что Погба будет игроком стартового состава после возобновления сезона
- 5 июня 2020
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