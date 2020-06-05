Скоулз: Погба придётся потрудиться, чтобы вернуться в состав «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз предположил, что хавбеку «красных дьяволов» Полю Погба после возобновления чемпионата Англии придётся завоёвывать место в стартовом составе. Погба пропустил значительную часть сезона из-за травмы. Но теперь француз полностью восстановился, он сможет сыграть в матче с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 19 июня.

«Полю предстоит потрудиться, чтобы вернуться в состав. Перед паузой игроки, занимавшие место в центре поля, — Неманья Матич, Скотт Мактоминай и Фред — выглядели действительно здорово. Поэтому Полю не стоит ждать ровной дорожки, придётся потрудиться.

В то же время мы все прекрасно знаем, игроком какого уровня является Поль. Он игрок топ-уровня», — цитирует Скоулза Mirror.