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Флик: Вернер — отличный игрок, «Челси» совершил хороший трансфер

Флик: Вернер — отличный игрок, «Челси» совершил хороший трансфер
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о возможном переходе форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера в «Челси». Ранее появилась информация, согласно которой «Челси» согласовал трансфер немецкого нападающего. По слухам, игроком также интересуются «Ливерпуль» и «Бавария».

«Тимо — отличный игрок, который ещё и много забивает. Думаю, «Челси» совершил хороший трансфер, если информация верна», — приводит слова Флика Sports Mole со ссылкой на пресс-конференцию тренера.

Sky Sports утверждает, что английский клуб готов платить Вернеру £ 200 тыс. (примерно € 222 тыс.) в неделю. Сообщается, что игрок согласен пойти на условия, которые предлагает «Челси». В настоящее время у Вернера действует опция выкупа — £ 53 млн (почти € 60 млн), однако 15 июня она закончится и клубы смогут согласовывать цену потенциального трансфера с «РБ Лейпциг». Через год в контракте Тимо будет действовать опция выкупа в размере £ 36 млн (более € 40 млн).

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