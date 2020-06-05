«Боруссия» М, оставшись в меньшинстве, не смогла уйти от поражения в матче с «Фрайбургом»

Во Фрайбурге завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги. «Фрайбург» принимал менхёнгладбахскую «Боруссию». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч на 58-й минуте забил Нильс Петерсен. «Боруссия» на 67-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Алассана Плеа, получившего вторую жёлтую карточку. Отыграться гостям в итоге так и не удалось.

«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию этого матча.

«Фрайбург» после этой победы набрал 41 очко. Клуб располагается на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» М с 56 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице.

В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет с «Баварией», а «Фрайбург» отправится в гости к «Вольфсбургу».