«Ждём тебя в ЦСКА, легенда». Болельщики «армейцев» призвали Вагнера Лава вернуться

Нападающий Вагнер Лав, расторгнувший контракт с «Коринтиансом», на своей странице в «Инстаграме» поблагодарил болельщиков бразильского клуба.
В комментариях к посту болельщики московского ЦСКА просят форварда вернуться в «армейский» клуб.
«Возвращайся в ЦСКА!» — написал ilnur_f93.
«Пожалуйста, вернись в ЦСКА», — попросил tsush_21.
«Добро пожаловать домой! Оторвёмся по-полной» — считает mike_mp18.
«Ждём тебя в ЦСКА, легенда», — добавил nik_mesh.
«Добро пожаловать в ЦСКА снова, Вага!» — написал fockingeezer.
Сообщалось, что Вагнер, ранее выступавший за ЦСКА, расторг контракт с бразильцами после получения предложения от российского клуба. Сам футболист после расторжения соглашения заявил, что «собирается сменить обстановку». Пресс-служба «Коринтианса» сообщала, что форвард принял предложение о переходе в другой клуб.
Контракт с 35-летним нападающим был расторгнут по соглашению сторон. Действие соглашения Вагнера Лава с «Коринтиансом» истекало в декабре 2020 года. Лав провёл в ЦСКА три карьерных отрезка: 2004–2009, 2010–2012, 2013.
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