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Вагнер Лав близок к возвращению в ЦСКА, окончательное решение за первыми лицами клуба

Вагнер Лав близок к возвращению в ЦСКА, окончательное решение за первыми лицами клуба
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», бразильский нападающий Вагнер Лав близок к возвращению в московский ЦСКА. Окончательное решение о переходе форварда остаётся за первыми лицами клуба.

По информации Globoesporte, Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» из-за продвинутых переговоров с ЦСКА.

Сам Вагнер после расторжения соглашения заявил, что «собирается сменить обстановку». Пресс-служба «Коринтианса» сообщала, что футболист принял предложение о переходе в другой клуб.

Контракт с 35-летним нападающим был расторгнут по соглашению сторон. Действие соглашения Вагнера Лава с «Коринтиансом» истекало в декабре 2020 года.

По информации бразильского клуба, Вагнер Лав в общей сложности сыграл за «Коринтианс» 121 матч, в которых забил 29 голов. Нападающий — чемпион Бразилии (2015).

Лав провёл в ЦСКА три карьерных отрезка: 2004–2009, 2010–2012, 2013.

Вагнер Лав ушёл из «Коринтианса» из-за предложения российского клуба
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