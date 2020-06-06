Вагнер Лав близок к возвращению в ЦСКА, окончательное решение за первыми лицами клуба

Как стало известно «Чемпионату», бразильский нападающий Вагнер Лав близок к возвращению в московский ЦСКА. Окончательное решение о переходе форварда остаётся за первыми лицами клуба.
По информации Globoesporte, Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» из-за продвинутых переговоров с ЦСКА.
Сам Вагнер после расторжения соглашения заявил, что «собирается сменить обстановку». Пресс-служба «Коринтианса» сообщала, что футболист принял предложение о переходе в другой клуб.
Контракт с 35-летним нападающим был расторгнут по соглашению сторон. Действие соглашения Вагнера Лава с «Коринтиансом» истекало в декабре 2020 года.
По информации бразильского клуба, Вагнер Лав в общей сложности сыграл за «Коринтианс» 121 матч, в которых забил 29 голов. Нападающий — чемпион Бразилии (2015).
Лав провёл в ЦСКА три карьерных отрезка: 2004–2009, 2010–2012, 2013.
- 6 июня 2020
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:18
- 5 июня 2020
-
23:56
-
23:40
-
23:34
-
23:32
-
23:10
-
22:57
-
22:50
-
22:34
-
22:32
-
22:09
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:06
-
20:50
-
20:40
-
20:37
-
20:21
-
20:13
-
20:01
-
19:52
-
19:43
-
19:35
-
19:31
-
19:15
-
19:12
-
18:56
-
18:48