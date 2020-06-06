Вагнер Лав близок к возвращению в ЦСКА, окончательное решение за первыми лицами клуба

Как стало известно «Чемпионату», бразильский нападающий Вагнер Лав близок к возвращению в московский ЦСКА. Окончательное решение о переходе форварда остаётся за первыми лицами клуба.

По информации Globoesporte, Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» из-за продвинутых переговоров с ЦСКА.

Сам Вагнер после расторжения соглашения заявил, что «собирается сменить обстановку». Пресс-служба «Коринтианса» сообщала, что футболист принял предложение о переходе в другой клуб.



Контракт с 35-летним нападающим был расторгнут по соглашению сторон. Действие соглашения Вагнера Лава с «Коринтиансом» истекало в декабре 2020 года.



По информации бразильского клуба, Вагнер Лав в общей сложности сыграл за «Коринтианс» 121 матч, в которых забил 29 голов. Нападающий — чемпион Бразилии (2015).



Лав провёл в ЦСКА три карьерных отрезка: 2004–2009, 2010–2012, 2013.