Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Анхель Ди Мария: я рад, что не перешёл в «Барселону»

Анхель Ди Мария: я рад, что не перешёл в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону». Каталонский клуб интересовался аргентинцем после того, как в 2017 году Неймар перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ». Сам Ди Мария выступал в «ПСЖ» с 2015 года, когда он перешёл во французский клуб из «Манчестер Юнайтед».

«Я был счастлив в Париже, но в клубе люди говорили мне такие вещи, которые в итоге оказались враньём. «Барселона» пыталась меня приобрести. Стороны обсуждали трансфер, но «ПСЖ» не захотел меня продавать.

Меня раздражала эта ложь. Но в итоге я рад, что не ушёл, в Париже я очень счастлив. Я хочу завершить свою европейскую карьеру в «ПСЖ». Мне здесь нравится, моя семья тоже довольна. А дальше посмотрим, я пока не знаю. Если мне удастся выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов до того, как я покину команду, это будет лучшим завершением», — цитирует Ди Марию L’Equipe.

«Барселона» отказалась от приобретения Неймара у «ПСЖ»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020