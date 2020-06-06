Анхель Ди Мария: я рад, что не перешёл в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону». Каталонский клуб интересовался аргентинцем после того, как в 2017 году Неймар перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ». Сам Ди Мария выступал в «ПСЖ» с 2015 года, когда он перешёл во французский клуб из «Манчестер Юнайтед».
«Я был счастлив в Париже, но в клубе люди говорили мне такие вещи, которые в итоге оказались враньём. «Барселона» пыталась меня приобрести. Стороны обсуждали трансфер, но «ПСЖ» не захотел меня продавать.
Меня раздражала эта ложь. Но в итоге я рад, что не ушёл, в Париже я очень счастлив. Я хочу завершить свою европейскую карьеру в «ПСЖ». Мне здесь нравится, моя семья тоже довольна. А дальше посмотрим, я пока не знаю. Если мне удастся выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов до того, как я покину команду, это будет лучшим завершением», — цитирует Ди Марию L’Equipe.
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