Коке: если Лигу чемпионов не возобновят, победителем надо признать «Атлетико»

Капитан «Атлетико» Коке в эфире радиостанции COPE заявил, что мадридский клуб следует признать победителем в случае досрочного завершения нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Когда я разговариваю со своими друзьями, говорю им, что «Атлетико» — победитель этой Лиги чемпионов. Если турнир будет остановлен, мы должны стать победителями ЛЧ. Ведь мы победили чемпионов — как в боксе", — приводит слова Коке AS.
11 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречался с мадридским «Атлетико». Игра, проходившая на стадионе «Энфилд», завершилась со счётом 3:2 ДВ в пользу гостей. Первый матч завершился победой «Атлетико» со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух игр «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» со счётом 4:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а действующий победитель Лиги чемпионов завершил участие в турнире.
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