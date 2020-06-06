Клопп об акции в поддержку погибшего афроамериканца: игроки спонтанно решили это сделать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение игроков клуба поддержать акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрнокожих важны») и почтить память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

«Для нас общение друг с другом и Black Lives Matter очень естественно, особенно если вы посмотрите на нашу команду: у нас есть игроки из Африки, из Англии и так далее с соответствующим опытом. Для нас это уже настолько естественно, что поначалу мы даже не думали об этом жесте.

Но тогда игроки были поражены. Они спонтанно решили это сделать. Я уже долгое время очень гордился парнями, но это был ещё один необычный момент. Когда я их там увидел, эта фотография была сделана. Тогда я был очень горд, потому что это тоже важное сообщение», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Игроки мерсисайдского клуба встали на одно колено в центральном круге стадиона «Энфилд». Таким образом, они повторили поступок игрока NFL Колина Каперника, который в 2016 году перед одним из матчей отказался вставать во время исполнения гимна США, выразив протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам.