Клопп об акции в поддержку погибшего афроамериканца: игроки спонтанно решили это сделать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение игроков клуба поддержать акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрнокожих важны») и почтить память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.
«Для нас общение друг с другом и Black Lives Matter очень естественно, особенно если вы посмотрите на нашу команду: у нас есть игроки из Африки, из Англии и так далее с соответствующим опытом. Для нас это уже настолько естественно, что поначалу мы даже не думали об этом жесте.
Но тогда игроки были поражены. Они спонтанно решили это сделать. Я уже долгое время очень гордился парнями, но это был ещё один необычный момент. Когда я их там увидел, эта фотография была сделана. Тогда я был очень горд, потому что это тоже важное сообщение», — приводит слова Клоппа Daily Mail.
Игроки мерсисайдского клуба встали на одно колено в центральном круге стадиона «Энфилд». Таким образом, они повторили поступок игрока NFL Колина Каперника, который в 2016 году перед одним из матчей отказался вставать во время исполнения гимна США, выразив протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам.
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