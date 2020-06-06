Одион Игало сообщил, что покинет поле, если столкнётся с расизмом во время матча

Нигерийский форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, права на которого принадлежат китайскому клубу «Шаньхай Шэньхуа» рассказал, что покинет поле если столкнётся с расизмом во время матча.

«Если меня будут оскорблять, я сообщу об этом судей и посмотрю, что они делают, но если они не предпримут никаких действий по этому поводу, я уйду с поля. В одной игре в Китае меня обзывали и после игры я не пожал руку. Я пошёл прямо в раздевалку, разозлился и сообщил об этом Футбольной ассоциации Англии. Никто не должен мириться с расизмом. Мы все люди. Несмотря на цвет нашей кожи, мы все одинаковы, мы живем в одном мире, в одной жизни», — приводит слова Игало Goal.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» продлил аренду Игало до 2021 года.