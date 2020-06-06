Малком счастлив вернуться к тренировкам с «Зенитом»

23-летний бразильский нападающий питерского «Зенита» Малком прокомментировал в социальных сетях возобновление тренировочного процесса в составе сине-бело-голубых.

«Посмотрите на счастье тех, кто вернулся делать то, что любит больше всего», — гласит подпись к его публикации в «Инстаграме».

Публикацию можно посмотреть в «инстаграме» Малкома.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Трансфер бразильца обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл на поле 5 матчей и стал автором 1 забитого мяча.



Напомним, возобновление нынешнего розыгрыша чемпионата России запланировано на 21 июня. «Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, является лидером турнира, опережая ближайшего конкурента – московский «Локомотив» — на 9 очков.