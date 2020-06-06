Малком счастлив вернуться к тренировкам с «Зенитом»

23-летний бразильский нападающий питерского «Зенита» Малком прокомментировал в социальных сетях возобновление тренировочного процесса в составе сине-бело-голубых.
«Посмотрите на счастье тех, кто вернулся делать то, что любит больше всего», — гласит подпись к его публикации в «Инстаграме».
Публикацию можно посмотреть в «инстаграме» Малкома.
Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Трансфер бразильца обошёлся сине-бело-голубым в € 40 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл на поле 5 матчей и стал автором 1 забитого мяча.
Напомним, возобновление нынешнего розыгрыша чемпионата России запланировано на 21 июня. «Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, является лидером турнира, опережая ближайшего конкурента – московский «Локомотив» — на 9 очков.
- 6 июня 2020
-
06:51
-
06:06
-
05:46
-
05:29
-
03:48
-
03:26
-
02:49
-
02:28
-
01:36
-
01:24
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:18
- 5 июня 2020
-
23:56
-
23:40
-
23:34
-
23:32
-
23:10
-
22:57
-
22:50
-
22:34
-
22:32
-
22:09
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:06
-
20:50
-
20:40
-
20:37
-
20:21