Вагнер Лав близок к возвращению в ЦСКА, Брагин возглавил сборную России. Главное к утру

Бразилец Вагнер Лав может снова вернуться в ЦСКА, в сборной России по хоккею произошли кадровые изменения, Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером и другие новости в подборке «Чемпионата».

1. Бразильский нападающий Вагнер Лав близок к возвращению в московский ЦСКА.

2. Валерий Брагин официально назначен главным тренером сборной России по хоккею.

3. Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером.

4. Автобус с игроками «Бенфики» был закидан камнями после первого матча возобновлённого чемпионата Португалии. Пострадали два футболиста.

5. Стали известны предварительные сроки летнего трансферного окна в России.

6. «Некоторые негодяи пытаются очернить меня, будто я не люблю свою родину». Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал критику со стороны части болельщиков.

7. Футболист Иван Темников ответил критикам, обвинившим его в «плясках на останках страны».

8. «Локомотив» намерен купить замену Маринато Гильерме. Один из кандидатов — Денис Адамов из «Краснодара».

9. После отказа от квалификационных гонок у Ф-1 появилась новая идея для двойных Гран-при.