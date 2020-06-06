Вагнер Лав близок к возвращению в ЦСКА, Брагин возглавил сборную России. Главное к утру

Бразилец Вагнер Лав может снова вернуться в ЦСКА, в сборной России по хоккею произошли кадровые изменения, Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером и другие новости в подборке «Чемпионата».
1. Бразильский нападающий Вагнер Лав близок к возвращению в московский ЦСКА.
2. Валерий Брагин официально назначен главным тренером сборной России по хоккею.
3. Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером.
4. Автобус с игроками «Бенфики» был закидан камнями после первого матча возобновлённого чемпионата Португалии. Пострадали два футболиста.
5. Стали известны предварительные сроки летнего трансферного окна в России.
6. «Некоторые негодяи пытаются очернить меня, будто я не люблю свою родину». Нападающий сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал критику со стороны части болельщиков.
7. Футболист Иван Темников ответил критикам, обвинившим его в «плясках на останках страны».
8. «Локомотив» намерен купить замену Маринато Гильерме. Один из кандидатов — Денис Адамов из «Краснодара».
9. После отказа от квалификационных гонок у Ф-1 появилась новая идея для двойных Гран-при.
- 6 июня 2020
-
08:30
-
07:38
-
06:51
-
06:06
-
05:46
-
05:29
-
03:48
-
03:26
-
02:49
-
02:28
-
01:36
-
01:24
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:18
- 5 июня 2020
-
23:56
-
23:40
-
23:34
-
23:32
-
23:10
-
22:57
-
22:50
-
22:34
-
22:32
-
22:09
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:06
-
20:50
-
20:40